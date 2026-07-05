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5 Tem 2026 14:24

Şehit Ayetullah Hamaney Meksika'da anıldı

Şehit Ayetullah Hamaney Meksika'da anıldı

Meksika’da İran İslam Devrimi'nin Şehit Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney için anma töreni düzenlendi

Tahran’da İslam Devrimi’nin Şehit Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in görkemli cenaze töreni gerçekleştirilirken, Meksika’nın başkenti Meksiko'da Müslümanlar, İran dostları ve İran’ın diplomatik temsilcilerinin katılımıyla anma töreni düzenlendi.

Şehit Ayetullah Hamaney Meksika'da anıldı

Bu tören, Meksika Müslümanlar Cemiyeti Başkanı Lizbeth Marquez’in girişimleri ve İran’ın Meksika Büyükelçisi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene katılan Meksikalı heyet, İran halkıyla dayanışma ve taziyelerini sunarak şehit lideri saygıyla yad etti; İran halkına olan samimi duygularını dile getirerek birlik mesajı verdi.

News ID 1937375

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