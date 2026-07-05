Şehit Ayetullah Hamaney Meksika'da anıldı

Tahran’da İslam Devrimi’nin Şehit Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in görkemli cenaze töreni gerçekleştirilirken, Meksika’nın başkenti Meksiko'da Müslümanlar, İran dostları ve İran’ın diplomatik temsilcilerinin katılımıyla anma töreni düzenlendi.

Bu tören, Meksika Müslümanlar Cemiyeti Başkanı Lizbeth Marquez’in girişimleri ve İran’ın Meksika Büyükelçisi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene katılan Meksikalı heyet, İran halkıyla dayanışma ve taziyelerini sunarak şehit lideri saygıyla yad etti; İran halkına olan samimi duygularını dile getirerek birlik mesajı verdi.