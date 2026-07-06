Necef, Şehit Devrim Lideri için düzenlenecek cenaze törenine hazır

Irak resmi haber ajansına konuşan Necef Valisi Yusuf Mekki Kenavi, şehit Devrim Lideri için düzenlenecek cenaze töreni kapsamında tüm güvenlik, hizmet ve lojistik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Kenavi, törenin iki aşamada gerçekleştirileceğini belirterek, ilk olarak salı günü Necef Uluslararası Havalimanı'nda devlet erkânı, siyasi liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla resmî bir tören düzenleneceğini söyledi.

Halkın katılacağı cenaze yürüyüşünün ise çarşamba günü sabah saat 06.00'da Sadr Hastanesi Köprüsü'nden başlayacağını ifade eden Kenavi, kortejin Necef'in tarihi dokusundan geçerek Hz. Ali Türbesi'ne ulaşacağını kaydetti.

Necef Valisi, Irak Başbakanlığı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Haşdi Şabi ve İran'ın Bağdat Büyükelçiliği temsilcileriyle koordinasyon toplantıları yapıldığını belirterek, kentin bu tarihi organizasyona ev sahipliği yapmaya tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Necef Valiliği Milyonluk Ziyaretler ve Törenler Dairesi Müdürü Haydar Kabun da Hüseyni hizmet çadırlarının (mevkiblerin), Irak içinden ve dışından gelecek yas tutanları ağırlamak için hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Kabun, şimdiye kadar cenaze güzergâhında hizmet vermek üzere 60'tan fazla Hüseyni mevkibin kayıt yaptırdığını, bu sayının 100'ü aşmasının beklendiğini belirtti.

Öte yandan Irak'ta bazı vilayetler, şehit liderin cenaze töreni dolayısıyla söz konusu günleri resmî tatil ilan etti.

Şehit liderin naaşının çarşamba günü Necef ve Kerbela'da düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlanması planlanıyor.