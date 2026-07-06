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6 Tem 2026 15:04

Pezeşkiyan, Galibaf ve Şehit Ayetullah Hameney’in büyük oğlu Irak’taki törene katılacak

Pezeşkiyan, Galibaf ve Şehit Ayetullah Hameney’in büyük oğlu Irak’taki törene katılacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Şehit Ayetullah Hameney’in büyük oğlu Irak'taki cenaze törenine katılacak.

Irak medyasına göre; Necef Valisi Yusuf Gennavi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Ayetullah Hameney’in oğlu Seyyid Mustafa’nın Irak'taki cenaze törenine katılacağını açıkladı.

Gennavi, "Şehit Ayetullah Hameney’in naaşı, cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve şehit liderin büyük oğluyla birlikte yarın Necef'e getirilecek” dedi.

ABD-Siyonist rejim saldırılarında hayatını şehit olan eski İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in cenaze töreni önce Tahran’da, ardından yarın Kum’da yapılacak. Sonra Irak’a götürülerek Necef ve Kerbela’da tören düzenlenecek; 9 Temmuz’da Meşhed’de Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi’ne defnedilecek.

News ID 1937392

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