İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin Devrim Muhafızları'nı "Devlet Tehditleriyle Mücadele Yasası" kapsamına alma kararının ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Hugo Shorter'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Batı Avrupa Genel Müdürü Alirıza Yusefi, büyükelçiye İran'ın söz konusu karara yönelik sert protestosunu iletti. Yusefi, İngiltere İçişleri Bakanı'nın parlamentoda İran'a yönelik açıklamalarını da eleştirerek, Devrim Muhafızları hakkında dile getirilen iddiaların "asılsız, sorumsuz ve İngiltere'nin uluslararası yükümlülükleri ile devletler arası ilişkilerin temel ilkelerine aykırı" olduğunu savundu.

Yusefi ayrıca, İngiltere'nin uzun yıllardır İran karşıtı terör örgütleri ve unsurlarına ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Devrim Muhafızları'nın İran'ın toprak bütünlüğü, ulusal güvenliği ve terörle mücadelede merkezi bir role sahip olduğunu belirten Yusefi, İran'a veya devlet kurumlarına yönelik her türlü "düşmanca yasa düzenlemesi ve yaftalamanın" Tahran'ın karşılıklı ve kararlı tepkisiyle karşılaşacağını ifade etti.