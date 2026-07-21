İki petrol tankeri Hürmüz Boğazı'nın güneyinde alev alarak durdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrol faaliyetlerinin devam ettiği belirtilerek, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin görevini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamaya göre, kısa süre önce ABD ordusunun yönlendirmesiyle Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki tehlikeli rotayı kullanarak geçmeye çalışan iki "ihlalde bulunan" petrol tankeri, meydana gelen patlama sonucu büyük çaplı yangın çıkararak seyrini durdurdu.

Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin tanker mürettebatını bölgeden tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, denizcilik şirketlerine bir kez daha çağrıda bulunarak mürettebatlarının ve gemilerinin güvenliği için ABD ordusunun verdiği yanlış bilgilere itibar etmemelerini ve tehlikeli rotalardan kaçınmalarını istedi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bölgedeki saldırgan eylemleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı belirtilerek, bölgeden bir damla petrol ve gazın, hatta bir paket kimyasal gübrenin dahi ihraç edilmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Devrim Muhafızları, deniz ihlalleri nedeniyle ABD'ye ait askeri üsleri hedef alan cezalandırma operasyonlarının başlatıldığını ve bu operasyonlara ilişkin ayrıntıların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.