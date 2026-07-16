Velayeti: Hürmüz Boğazı İran'a aittir, hiç kimse bu milli varlığı pazarlık konusu yapamaz

İran Devrim Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu belirterek, dünyada hiçbir gücün bu boğazı İran'ın egemenliğinden çıkaramayacağını söyledi.

Velayeti, İran'ın tarih boyunca Umman'a saygı gösterdiğini ve bu ülkeye destek verdiğini ifade ederek, Şah Abbas döneminde Portekizlilerin Fars Körfezi'nden çıkarıldığını ve Maskat'ın yeniden Umman yönetimine bırakıldığını, Nadir Şah'ın da Necd'den gelen güçlerin işgal ettiği Maskat'ı kurtararak Umman hükümdarına teslim ettiğini dile getirdi.

İngiltere'nin geçmişte Arap Yarımadası'nın bir bölümünü işgal ettiğini savunan Velayeti, Süveyş Kanalı'nın millileştirilmesi ve Cemal Abdülnasır'ın mücadelesinin ardından İngiliz İmparatorluğu'nun gerilemeye başladığını belirtti. Velayeti, İngiltere'nin bugün bölgede etkili bir güç olmadığını ve ABD'nin politikalarını takip ettiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda gemilerin gidiş veya dönüş seferlerinin bir kısmının Umman kıyılarına yakın sulardan geçirilmesine yönelik önerilere de değinen Velayeti, bu tür fikirlerin İran'ın en önemli milli kazanımlarından birini pazarlık konusu yapmak anlamına geldiğini söyledi.

Velayeti ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın "40 günlük savaşın ardından" İran'ın egemenliği altında bulunduğunu belirterek, hiçbir yetkilinin halkı ve ülke liderliğini temsil etmeden bu milli varlık üzerinde taviz izlenimi oluşturacak açıklamalar yapmaması gerektiğini ifade etti.