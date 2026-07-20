  1. Siyaset
20 Tem 2026 08:33

İran'dan ABD'ye sert uyarı: Sonuçlarından Washington sorumlu olacak

İran'dan ABD'ye sert uyarı: Sonuçlarından Washington sorumlu olacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Darhovin Nükleer Santrali'nin inşaat halindeki tesislerine yönelik saldırısını "barışçıl altyapıya yönelik tehlikeli bir saldırı" olarak nitelendirdi ve İran'ın ulusal güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Darhovin Nükleer Santrali'nin inşaat halindeki tesislerine düzenlediği saldırının İran'ın barışçıl altyapısını hedef alan tehlikeli bir eylem olduğunu belirtti.

Garibabadi, bu saldırının güvenlik ve istikrarsızlığın tırmanmasının tüm sonuçlarından ABD yönetimini sorumlu tuttuğunu ifade etti.

İran'ın söz konusu saldırıyı en sert şekilde kınadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunmak amacıyla gerekli tedbirleri alacağını kaydetti.

News ID 1937598

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler