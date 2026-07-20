İran'dan ABD'ye sert uyarı: Sonuçlarından Washington sorumlu olacak

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşler'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Darhovin Nükleer Santrali'nin inşaat halindeki tesislerine düzenlediği saldırının İran'ın barışçıl altyapısını hedef alan tehlikeli bir eylem olduğunu belirtti.

Garibabadi, bu saldırının güvenlik ve istikrarsızlığın tırmanmasının tüm sonuçlarından ABD yönetimini sorumlu tuttuğunu ifade etti.

İran'ın söz konusu saldırıyı en sert şekilde kınadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunmak amacıyla gerekli tedbirleri alacağını kaydetti.