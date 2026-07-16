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16 Tem 2026 11:04

İran Ordusu'ndan Ürdün'deki El Ezrak üssüne saldırı

İran Ordusu'ndan Ürdün'deki El Ezrak üssüne saldırı

İran Ordusu, "Saika Operasyonu"nun dokuzuncu aşamasında, İranşehr'deki Bampur Kışlası'na düzenlenen saldırıya misilleme olarak Ürdün'deki El Ezrak Üssü'nde bulunan radar, haberleşme sistemi ve yakıt depolarını kamikaze İHA'larla vurduğunu duyurdu.

İran Ordusu, "Saika Operasyonu"nun dokuzuncu aşamasında, düşmanın ülkenin çeşitli bölgeleri ile İranşehr'deki Bampur Kışlası'na düzenlediği ve Kara Kuvvetleri'nden yedi astsubay ile askerin şehit olmasına yol açan saldırılara misilleme olarak, Ürdün'deki El Ezrak Üssü'nde bulunan sabit radar sahasını, haberleşme sistemini ve ABD ordusuna ait yakıt depolarını kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu üssün füze savunma sistemlerine ev sahipliği yaptığı ve Batı Asya'daki ABD güçlerinin en önemli stratejik ve komuta merkezlerinden biri olduğu belirtildi.

Ordu, İranşehr'de görevli personel ile askerlerin kaldığı lojmanlara yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, bu tür eylemlerin düşmanın insanlık dışı karakterini ortaya koyduğunu ifade etti.

News ID 1937544

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