Reuters anketi: Amerikalıların yalnızca üçte biri İran'a karşı savaşı destekliyor

Reuters ile araştırma şirketi Ipsos tarafından cuma ile pazar günleri arasında gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasına göre, her üç Amerikalıdan yalnızca biri İran'a karşı savaşı destekliyor.

Ankete göre Amerikalıların yüzde 69'u, Cumhuriyetçi seçmenlerin ise her 10 kişiden dördü, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahalesinin hedeflerini kamuoyuna açık ve net şekilde açıklamadığı görüşünde.

Araştırma, ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da başlattığı saldırılardan bu yana Amerikan kamuoyunda İran'a karşı savaşa verilen desteğin hiçbir dönemde yüzde 40'ın üzerine çıkmadığını ortaya koydu.

Bağımsız seçmenler arasında ise Kongre seçimleri için Demokrat adaylara destek daha yüksek seviyede bulunuyor. Ankete göre bağımsız seçmenlerin yüzde 36'sı Demokrat adayları desteklerken, Cumhuriyetçi adaylara destek yüzde 20'de kaldı.

Bağımsız seçmenler ayrıca ekonomi yönetimi konusunda Demokratların performansını Cumhuriyetçilere kıyasla daha başarılı değerlendirdi.

Reuters'ın haberine göre, mart ayının ortalarından bu yana Reuters/Ipsos anketlerinde katılımcılara İran'a yönelik askeri saldırıları destekleyip desteklemedikleri soruluyor. Mart ortasında katılımcıların yüzde 37'si savaşı desteklediğini belirtirken, savaşın başladığı gün bu oran yüzde 27 olarak kaydedilmişti. O dönemde katılımcıların yüzde 29'u ise konu hakkında herhangi bir görüş bildirmemişti.

Anket, ABD genelinde çevrim içi olarak 1.246 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmanın hata payının yaklaşık yüzde 3 olduğu bildirildi.