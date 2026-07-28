Mehr Haber Ajansı ile Pakistanlı Right Now Media arasında medya işbirliği anlaşması

Mehr Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammed Mehdi Rahmati ile Pakistan merkezli Right Now Media yöneticileri, 26-30 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı Kabar ile Çin'in Xinhua Haber Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu kapsamında bir işbirliği mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmaya göre taraflar, ikili medya işbirliğinin geliştirilmesi, haber, röportaj ve içerik paylaşımı, karşılıklı medya imkânlarına erişimin kolaylaştırılması ile iki kurumun gazetecileri ve medya çalışanları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konularında mutabakata vardı.

Mutabakat çerçevesinde Mehr Medya Grubu ile Right Now Media; gazetecilik alanında mesleki deneyim paylaşımı, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ortak şekilde takip edilmesi, medya içeriklerinin yayımlanması ve yeniden paylaşılması ile iki ülkenin bakış açıları ve medya anlatılarının karşılıklı tanıtılmasına yönelik iş birliğini geliştirecek.

Anlaşma ayrıca multimedya içerik üretimi, İran ve Pakistan medya kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası haber akışında daha etkin iş birliği sağlayacak ortak platformların oluşturulmasını da kapsıyor.

Söz konusu anlaşmanın, Mehr Medya Grubu'nun Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye, gözlemci ve diyalog ortağı ülkelerin medya kuruluşlarıyla ilişkilerini geliştirme stratejisi doğrultusunda ve bölgesel medya etkileşimini artırmak amacıyla imzalandığı belirtildi.

Mehr Haber Ajansı, Şanghay İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu'nda İran İslam Cumhuriyeti'ni temsil eden tek medya kuruluşu olarak yer alıyor.

Yaklaşık 25 ülkeden 200'e yakın medya temsilcisi, düşünce kuruluşu ve ilgili kurumun katıldığı forum, "Yeni Dönemde Şanghay Ruhu: Ortak Değerlerden Pratik İşbirliğine" temasıyla düzenleniyor. Forumda medya iş birliği, medya ile düşünce kuruluşları arasındaki etkileşim, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve yanlış bilgiyle mücadele konuları ele alınıyor.