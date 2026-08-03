Babülmendep Boğazı'ndaki gemi trafiğinde dikkat çeken düşüş

Deniz taşımacılığı takip şirketi Kpler'in yayımladığı verilere göre, Babülmendep Boğazı'ndan geçen yük gemilerinin sayısında son günlerde belirgin bir düşüş yaşandı.

Şirketin verilerine göre, pazar günü boğazdan geçen gemi sayısı 18'e gerilerken, bu rakam cuma günü 28, cumartesi günü ise 27 olarak kaydedilmişti.

Raporda, deniz trafiğindeki bu düşüşün, bir gemiye yönelik saldırı haberleri ile stratejik deniz yollarındaki güvenlik risklerinin arttığına ilişkin gelişmelerle eş zamanlı gerçekleştiği belirtildi.

Bununla birlikte veriler, haftanın başında Suudi Arabistan petrolü taşıyan iki petrol tankerinin Babülmendep Boğazı'ndan güvenli şekilde geçmeyi başardığını da ortaya koydu.

Uzmanlar, güvenliğe ilişkin olumsuz haberlerin sürmesi halinde, bu kritik deniz güzergâhındaki petrol tankerleri ve ticari gemilerin normal seyrinin daha fazla etkilenebileceğini ifade ediyor.