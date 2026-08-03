Bakan Erakçi'nin telefon diplomasisi sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sürdürülen diplomatik temaslar kapsamında son 24 saat içinde ikinci kez Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, Batı Asya bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunması ile güçlendirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar ve girişimlerin son durumunu değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, bu hedefe ulaşılması için bölgesel iş birliği mekanizmalarından ve siyasi çözüm yollarından azami ölçüde yararlanılmasının önemine vurgu yapıldı.

Erakçi ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Taraflar ayrıca ikili ve bölgesel iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yolları ve iki ülkenin ortak önem verdiği başlıca konuları ele aldı.