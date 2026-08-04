Erakçi: İran-Irak ilişkileri en iyi dönemini yaşıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bugün Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, Erbain törenlerine katılmak amacıyla Necef'e geldiğini ve Kerbela'ya doğru yola çıktığını söyledi.

Erakçi, Necef'te hacılara hizmet sunulması için kapsamlı hazırlıkların yapıldığını gözlemlediğini belirterek, geçen yıllara kıyasla sunulan hizmetlerden duyulan genel memnuniyetin organizasyondaki sürekli gelişmeyi gösterdiğini ifade etti.

Erbain törenlerinin büyük bir toplumsal buluşma ve İran ile Irak halkları arasındaki birliğin simgesi olduğunu dile getiren Erakçi, katılımcıların büyük bölümünü iki ülkenin ziyaretçilerinin oluşturduğunu, bu yoğun katılımın ise iki halk arasındaki dini ve inanç temelli bağların gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Erakçi, bu dayanışmanın daha önce "Şehit Devrim Lideri"nin cenaze töreninde de görüldüğünü ve iki halk arasındaki köklü birlik ile güçlü duygusal bağları yansıttığını belirtti.

İran-Irak ilişkilerine de değinen Erakçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin şu anda tarihindeki en iyi seviyede bulunduğunu ifade ederek, Irak Başbakanı'nın Tahran'a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında oldukça yapıcı görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Erakçi, İran ile Irak'ın siyasi konular ve ortak tutumların yanı sıra ekonomi, güvenlik, sınır güvenliğinin sağlanması, sınır ticaretinin düzenlenmesi ve ortak transit güzergâhlarının geliştirilmesi gibi birçok alanda yakın ve sürekli iş birliği içinde olduğunu sözlerine ekledi.