Umman'la anlaşma, Hürmüz Boğazı'nı açmak anlamına gelmez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran devlet televizyonuna verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi Umman’la yürütülen görüşmelere dair şunları kaydetti:

"Güvenli bir deniz yolu konusunda uzun zamandır bir anlayış vardı. 9 Nisan'da ateşkes mutabakat zaptının imzalanmasından hemen sonraki gün Umman ile görüşmelere başladık.

Halihazırda iki kıyı devleti olarak birbirimizle işbirliği yapmamız ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişi için özel bir mekanizma geliştirmemiz gerekiyor.

İran ve Umman arasında yeni güzergah konusunda anlaşmaya varmak Hürmüz Boğazı'nın açılması veya kapalı kalmasıyla hiçbir ilgisi yoktur; bu anlaşma gerekli bir koşuldur, ancak yeterli bir koşul değildir. Hürmüz Boğazı'nın kapanması Umman'dan değil, ABD'nin anlaşmayı ihlal etmesinden, İran'a uyguladığı deniz ablukasından ve bu süre zarfında ABD'nin İran’a karşı aldığı bir dizi taciz edici önlemden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Hürmüz Boğazı'nın açılması tamamen farklı bir denklemdir.”

Hürmüz Boğazı’nın eski haline dönmeyeceğini vurfulayan Bekayi, “Son birkaç ay boyunca oldukça zorlu bir süreçten geçtik; bu nedenle Hürmüz’ün saldırgan taraflarca aleyhimize kullanılmaması konusunda azami hassasiyet gösterilmelidir. Bu durum, İran’ın egemenlik haklarının tam anlamıyla korunmasını sağlayacak bir mekanizmanın kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Umman ile yürüttüğümüz görüşmeler ise tamamen ikili bir süreç olup üçüncü tarafları ilgilendirmemektedir” ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı’ndaki yeni rotaya ilişkin haritalar hazırlandı"

Sözcü, Umman ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, ilgili birimler tarafından hazırlanan haritaların Umman tarafıyla paylaşıldığını belirtti.

Bekayi, ABD’li makamların tehditlerine tepki göstererek, “Tehdit ve baskı, İran'ı ilkeli duruşundan saptırmayacaktır” dedi.

İranlı Sözcü, “İran’a karşı askeri saldırılara katılan ülkeler, saldırganın safında yer alır” diyerek komşu ülkerlere uyarıda bulundu.

