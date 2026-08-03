İran: Şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmüyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, Umman ile yürütülen görüşmelerin ciddiyetle devam ettiğini söyledi.

Bekayi, Dışişleri Bakanı'nın İran'ın güvenlik ve ulusal çıkarlarının korunması amacıyla çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlarıyla temaslarda bulunduğunu ifade etti.

ABD ile müzakere yok, Umman ile görüşmeler sürüyor

Umman ile yürütülen istişarelere ilişkin açıklamalarda bulunan Bekayi, yanlış anlaşılmaları önlemek amacıyla İran'ın şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yürütmediğini vurguladı.

Bekayi, görüşmelerin Umman ile ikili düzeyde sürdüğünü belirterek, amacın Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımını sağlayacak bir güzergâh üzerinde uzlaşmaya varmak olduğunu söyledi.

İranlı sözcü, Umman ile istişare ve iş birliği içinde mümkün olan en kısa sürede geçici nitelikte bir deniz koridorunun belirlenmesini hedeflediklerini, böylece Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Bekayi, bu görüşmelerin iki kıyıdaş ülke arasında yürütüldüğünü belirterek, müzakerelerin yalnızca Hürmüz Boğazı'na odaklandığını ifade etti. İran ile ABD'yi ilgilendiren konuların ise ilerleyen süreçte şartlara göre değerlendirileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Hürmüz Boğazı konusunda Çin'in İran ile ABD arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki iddialara ilişkin olarak, "İran ile ABD arasındaki meselelerde arabulucu ülkenin Pakistandır ve Katar'ın da bu sürece destek veriyor" dedi.

Çin'in bölgedeki gelişmelere ilişkin tutumuna da değinen Bekayi, Pekin'in ABD'nin "yıkıcı tek taraflılığının" artması konusundaki kaygıları İran ile paylaştığını söyledi.

Bekayi, "Çin, bölgede güvensizliğin ve çatışmaların tırmanmasından endişe duyuyor. Çinli dostlarımız, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için iyi niyetli çabalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in de diğer ülkeler gibi sürece yardımcı olmaya çalıştığını belirten İranlı sözcü, ancak yeni bir arabulucunun ortaya çıktığı yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını vurguladı.

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile bugün müzakerelerin başlayacağı yönündeki iddiasına ilişkin de açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bugün Erbain ziyareti kapsamında yola çıkacağını belirten Bekayi, bu seyahatin kişisel nitelikte olduğunu söyledi. İranlı sözcü, "Tüm müzakere heyeti üyeleri İran'dadır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Hazar'daki eylemi için gereken adımlar atılacak

Bekayi, Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki eylemi ve bu tür bir olayın tekrar yaşanmaması için yürütülen temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekayi, Ukraynalı yetkililerin İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile doğrudan temaslarında ve gönderdikleri mesajlarda söz konusu eylemin kasıt dışı olduğunu belirttiklerini söyledi.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı'nın açıklamalarının bu saldırının kasıtlı gerçekleştirildiğine işaret ettiğini savunan Bekayi, "Gerek Ukrayna'yı sorumlu tutmak gerekse Ukrayna tarafından böyle bir hatanın tekrar yaşanmamasını sağlamak için gerekli her türlü adımı atacağız" ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran ile Umman arasındaki mutabakat kapsamında gemilerden alınacak ücret veya geçiş bedellerinin belirlenmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bu görüşmelerin İran ve Umman arasında güvenli deniz ulaşımı için bir güzergâh üzerinde anlaşmaya varılması amacıyla yürütüldüğünü belirten Bekayi, sürecin bölgede gerilimin azaltılmasına katkı sağlayacak daha geniş bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğinin ise ilerleyen dönemde görüleceğini söyledi.

İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki

Bekayi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bekayi, İsrail'in "suçlarının devam ettiğini" belirterek, "Gazze'de, Batı Şeria'da ve Lübnan'da bu suçlar sürüyor. Bu yalnızca İsrail rejiminin doğasından kaynaklanmıyor; aynı zamanda ABD'nin bu rejime verdiği destekle gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler'in sorumluluğunun açık olduğunu söyleyen Bekayi, "Soykırım da dahil olmak üzere suçların normalleştirilmesi gerçekten utanç vericidir" dedi.

İranlı sözcü, tüm İslam ülkelerinin İslam dünyasının ve dünyanın en önemli meselesine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Ancak ne yazık ki bu saldırıların devam ettiğini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bekayi, İran ile Çin arasındaki askeri iş birliği ve Çin'den 400 hava savunma sistemi alınacağı yönündeki iddialara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bu konuda ayrıntılı bir analiz yapmasının beklenmemesi gerektiğini ifade eden Bekayi, "Çin ile ilişkilerimiz, farklı alanlarda önemli bir ilişki niteliğindedir. Bu ilişkiler stratejik ortaklık anlaşmasına ve daha önce imzalanmış çeşitli mutabakatlara dayanmaktadır" dedi.

Mutabakatı biz değil, ABD ihlal etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sosyal medyada paylaştığı mutabakata ilişkin açıklamalar hakkında konuştu.

Bekayi, mutabakatı ihlal eden tarafın İran değil, ABD olduğunu savunarak, "ABD alışılmadık bir tutum sergileyerek yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmeyeceğini açıkladı. Herhangi bir mutabakatı ilk ihlal eden taraf biz olmadık." dedi.

Umman ile müzakereler güvenli deniz ulaşımına yönelik

İran ile Umman arasında yürütülen görüşmeler ve bölgedeki diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bekayi, bazı bölge ülkelerinin İran-Umman görüşmelerine ilişkin iyimser açıklamalar yaptığını belirterek, müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Yeni güzergâh konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Bekayi, bölge ülkeleri ile bölge dışındaki aktörlerin bu "sorumlu yaklaşımı" desteklemesini ve yapıcı tutum sergilemesini temenni ettiklerini dile getirdi.