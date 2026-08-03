İran ve Pakistan ticari işbirliğini güçlendirecek

Pakistan Ticaret Bakanlığı, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek’in yakında İslamabad’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

İslamabad’ın Pakistan ve İran Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi’nin 10. toplantısına ev sahipliği yapacağı kaydedilen açıklamada, iki ülkenin ikili işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra Serbest Ticaret Anlaşması’nın ilerletilmesi yolunda yeni adımlar atılacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Gelecek toplantının temel amacı; ticaret, yatırım ve ekonomi alanlarında ikili işbirliğini daha da ileriye taşımak olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu toplantı, Pakistan Ticaret Bakanı Cem Kemal Han ile İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Atabek’in ortak başkanlığında gerçekleştirilecek.