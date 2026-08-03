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3 Ağu 2026 20:40

Erakçi, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Erakçi, Ummanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaid  ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Pakistan’dan İran’a ziyaret daveti

Abbas Erakçi ayrıca, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs’te kötüleşen durumun ele alındığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Dar, Erakçi’yi mümkün olan en kısa sürede Pakistan’ı ziyaret etmeye davet etti.

Pakistan, İran ile ABD arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimlerde aktif rol üstlenen bölge ülkeleri arasında bulunuyor.

News ID 1937814

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