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3 Ağu 2026 10:16

İsrail, Güney Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı

İsrail, Güney Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı

Lübnan basını, İsrail'in Güney Lübnan'daki sınır bölgelerine gece boyunca hava ve topçu saldırıları düzenlediğini, çok sayıda yerleşim yerinin hedef alındığını bildirdi.

Russia Today'in haberine göre, Lübnan medyası İsrail'in dün gece ve bugün sabah erken saatlerde Güney Lübnan'daki sınır bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını bildirdi. Saldırılarda çok sayıda belde ve bölge hava bombardımanı ile topçu atışlarının hedefi oldu.

Haberlere göre İsrail güçleri, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Yarun beldesindeki zeytinlikleri ateşe verdi. Yangın nedeniyle tarım arazileri ve ürünlerde büyük çapta hasar meydana geldi.

Ayrıca Hadatha beldesi ile Mansuri yerleşiminin ortak kullanım alanı topçu ve hava saldırılarıyla hedef alındı. Yerel medyada yayımlanan görüntüler, saldırıların yol açtığı geniş çaplı yıkımı ortaya koydu.

Saldırıların devamında İsrail savaş uçakları, Nebatiye bölgesindeki Ali et-Tahir Tepeleri'ni de bombaladı. Saldırı anına ait görüntüler yerel medya tarafından paylaşıldı.

Söz konusu saldırılar, Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki sınır hattında gerilimin tırmandığı ve çatışmaların bölgeye yayılabileceğine ilişkin endişelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

News ID 1937805

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