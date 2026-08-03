Devrim Muhafızları Ordusu'ndan terör unsurlarına sert uyarı 

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Keremi, ülkenin kuzeybatısındaki askeri birliklerin operasyonel ve muharebe hazırlıklarını denetledi.

Kuzeybatı bölgesinin “yiğitlik ve kahramanlık toprakları” olduğunu belirten Tuğgeneral Keremi, sınırdaki askeri birliklerin dış güçlerin ve terör örgütlerinin yapabileceği her türlü “hesap hatasına” karşı tetikte olduğunu ifade etti.

İranlı komutan, “Hamza Seyyid’üş-Şüheda Karargahı’nın seçkin birlikleri, istihbari üstünlük ve yüksek operasyonel hazırlık seviyemizle her türlü tehdide karşı kararlı bir yanıt vermeye hazırdır. Bu topraklar, kötü niyetli unsurlar ve paralı askerler için bir mezarlığa dönüşecektir.”

İran Ordu Komutan Danışmanı Tuğgeneral Mücteba Caferi, bugün yaptığı açıklamada Özel Kuvvetler Komandolarının (yeşil bereliler) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve Erbil'de İslam Devrimi karşıtı silahlı gruplara 14 kara operasyonu düzenlediğini açıklamıştı.