Sistan-Belucistan'da terörle bağlantılı 8 şahıs yakalandı

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sistan-Belucistan eyaletinde yürütülen operasyonlarda terörle bağlantılı 8 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Teröristlerden silah ve mühimmat ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, söz konusu terör unsurlarından bir dizi silah ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildi.

Elde edilen bilgilere göre, terör örgütleriyle koordineli bir şekilde hareket eden terör unsurların amacı askeri ve emniyet birliklerini tespit etmek ve bölgedeki altyya yapı ve imar projelerinde görev alan kilit isimleri ve mühendisleri kaçırmaktaydı. Kaçırılan vatandaşların, daha sonra sınırın diğer tarafında konuşlu olan terör gruplarına teslim edildiği tespit edildi.