ABD davranışını düzeltmedikçe Hürmüz Boğazı kapalı kalacak

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, 8 Ağustos Gazeteci Günü münasebetiyle yayımladığı mesajda, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabilmesi için Washington'un "davranışlarını düzeltmesi" gerektiğini söyledi.

Boğazın açılması için altı şart sıralayan Zülkadr, İslam Devrimi Lideri'ne yönelik tehditlerin sona erdirilmesi, İran ve bölgesel müttefiklerine karşı askeri eylemlerin kalıcı olarak durdurulması, İran ablukasında yer alan ABD deniz ve hava kuvvetlerinin geri çekilmesi, son çatışmalarda verilen zararlar için Tahran'a tazminat ödenmesi, ABD yaptırımlarının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını istedi.

Zülkadr, bu taleplerin İran halkının iradesini yansıttığını belirterek, " Bu talepler, 160 gündür sahalarda ve sokaklarda aralıksız varoluşlarıyla haykıran İran halkının sesidir. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, savaşta veya müzakerelerde bu taleplerden geri adım atmayacaktır" dedi.