İranlı yetkiliden Trump'a sert yanıt: İran halkını tehdit etme

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr, 6 Temmuz 2026 Pazartesi gecesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran halkına yönelik tehdit içerdiği belirtilen açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

Zülkadr, "Bugün 91 milyon İranlıyı tehdit eden, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 250 yıllık geçmişe sahip köksüz bir ülkenin başkanı olan sana şunu söylüyorum: Daha önce de binlerce yıllık İran medeniyetini yok etmekten benzer ifadelerle söz etmiştin. Bunun sonucu sizin için yenilgi, çaresizlik ve müzakere ile ateşkes talebinden başka bir şey olmadı. İranlılar tehdit diline yabancıdır." ifadelerini kullandı.

Zülkadr sözlerini, "Bu nedenle İran halkıyla saygı çerçevesinde konuşun; aksi takdirde size başka bir dille karşılık veririz." diyerek tamamladı.