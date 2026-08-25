ABD'nin bölgenin geleceğinde yeri olmayacaktır

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Tahran'ı ziyaret eden Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Tahran’ın bağımsız ve güçlü bir Irak’ı desteklediğini belirtti.

Bölge ülkelerinin kendi geleceklerine dair kararları kendilerinin alacağını vurgulayan Rızai, “ABD’nin bölgenin geleceğinde bir yeri olmayacaktır” dedi. Rızai ayrıca, iki ülke sınırlarında yerleşik olan İran karşıtı terör gruplarının durumunun bir an önce netleştirilmesi ve çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Faik Zeydan ise İran İslam Cumhuriyeti’ne sağladığı desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

Zeydan ayrıca, “Bölgesel işbirliğinin artırılmasını ve iki ülke arasındaki ortak sınırlarda güvenliğin sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguluyoruz” diye konuştu.