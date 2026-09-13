Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BRICS Zirvesi’ni değerlendirdi

Zirvenin kapanışının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yayınlanan sonuç bildirisinin bu tür saldırılara karşı çıkıldığını, tek taraflılığa, işgale ve uluslararası hukuk ihlallerine yönelik endişeleri yansıttığını ifade etti. Pezeşkiyan, zirveye katılan ülkelerin çok taraflılığı güçlendirme ve çok kutuplu bir dünya düzeni inşa etme konusundaki kararlılıklarını vurguladığını kaydetti.

"Tek taraflı yaptırımlara karşı ortak duruş"

Zirvede, 11 ana BRICS üyesi ile gruba katılmayı hedefleyen 10 ülkenin temsilcilerinin bir araya geldiğini belirten Pezeşkiyan, görüşmelerin dayanıklılık, inovasyon, işbirliği ve sürdürülebilirlik odaklı geçtiğini, katılımcıların bu hedefleri ilerletmek ve dış baskılara karşı direnci artırmak için görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, tek taraflı yaptırımlara ve zorlayıcı tedbirlere karşı çıkmanın zirvedeki ortak duruşlardan biri olduğunu vurguladı. İran’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne katılımına destek verildiğini belirten Pezeşkiyan, pek çok liderin ulusal ve bölgesel para birimleriyle ticaretin genişletilmesi ve Batı finansal sistemine olan bağımlılığın azaltılması gerektiğinin altını çizdiğini söyledi.

"İsrail’in saldırganlığına karşı ortak ses"

Zirve bildirisinde işgale karşı duruş, Lübnan’ın egemenliğine destek, İsrail’in saldırganlığının kınanması, nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması ve çifte standart olmaksızın terörizmle mücadele konularının ele alındığını kaydeden Pezeşkiyan, bölgedeki duruma ilişkin şunları söyledi:

"Hiç kimse kadınlara, çocuklara, hastanelere ve sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları kabul edemez. BRICS ülkelerinin politikaları, tek taraflılığa karşı koymaya yardımcı olabilir."

Pezeşkiyan, BRICS'in girişimlerinin ABD’nin baskıcı politikalarının dünya genelinde yarattığı sorunları azaltacağını umduğunu ifade etti.

Yatırım ve finansal işbirliği vurgusu

Zirvenin yatırım, finansal değişimler ve geniş kapsamlı ekonomik iş birliği açısından umut verici fırsatlar yarattığını dile getiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bankacılık işbirliği ve BRICS Yeni Kalkınma Bankası üzerine görüşmeler yapıldığını belirtti. Pezeşkiyan, katılımcı ülkeler arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi adına varılan anlaşmaların ve yapılan istişarelerin takipçisi olacaklarını ifade etti.