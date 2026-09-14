Avusturya'nın İran kararına Rusya'dan tepki geldi

Avusturya, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslmai’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) konferansı için ülkeye girişine izin vermedi.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Avusturya’nın aldığı kararın UAEA yükümlülüklerine aykırı olduğunu belirtti.

Rusya diplomat, Avusturya’nın bu kararıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) merkezinin yerleşimi ile ilgili anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Temsilci, Avusturya makamlarının İran Nükleer Enerji Kurumu Başkanı’nın girişini engellemek için geçerli ve gerçek bir dayanağı bulunmadığını belirtti.

Ulyanov, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın (E3), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik eski yaptırımlarını otomatik olarak geri getirme mekanizmasını (snapback) devreye sokma çabalarını hukuki açıdan “geçersiz” olarak nitelendirdi.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını hatırlatan Rus yetkili, söz konusu kararın hükümlerinin 18 Ekim 2025 itibarıyla sona erdiğini vurguladı. Bu doğrultuda, Avrupalı ülkelerin yaptırımları yeniden canlandırma çabalarının herhangi bir hukuki dayanağı olmadığını ifade etti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, kararı "kesinlikle gayri meşru" olarak nitelendirdi. Tahran yönetimi kararı resmen protesto ederek Avusturya'nın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.