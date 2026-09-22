Bakan Erakçi New York'ta temaslarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, New York temasları kapsamında, İsviçre, İtalya ve Katar dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Abbas Erakçi, New York temasları kapsamında, İsviçreı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlerin (BM) 81. Genel Kuruluna katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde, "Öncelikle bizim en önemli hedefimiz, İran halkının haklılığını ve çıkarlarını uluslararası en büyük kürsüde savunmaktır. BM kürsüsü de en büyük kürsüdür." demişti.

New York ziyaretinin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ortamında gerçekleştiğini dile getiren Erakçi, BM Genel Kurulu kapsamında hem Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın hem de kendisinin çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini belirtmişti.