Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Azerbaycan heyetini kabul etti 

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, Tahran ile Bakü arasındaki bağların geliştirilmesi için mevcut kapasitelerden en üst düzeyde yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan’ın, İran’ın "komşuluk siyasetinde" özel bir yere sahip olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Biz birbirimizle akraba ve kardeşiz. Mevcut kapasitelerimizi ve komşuluk avantajımızı kullanarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha da genişletmeliyiz" dedi.

İki halk arasındaki çok yönlü bağlara değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İki ülkenin bilimsel, kültürel, ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarındaki ilişkileri birbirine kenetlenmiştir. Ortak çaba ve kararlılıkla bu ilişkileri daha da derinleştirmeli ve güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sınırların, ilişkilerin gelişmesinin önünde bir engel teşkil etmemesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortak sınır kapasitemizi ve iki ülkenin coğrafi konumunu, etkileşimlerimizi güçlendirmek ve ikili iş birliklerimizi genişletmek için kullanmalıyız"

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı'nın ziyareti kapsamında İran Yol ve Şehircilik Bakanı ile Enerji Bakanı ile yaptığı görüşmelerde sağlanan mutabakatlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pezeşkiyan, bu anlaşmaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İki ülke ve millet arasındaki en önemli bağlantı araçlarından birinin ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi olduğunu ifade eden İran Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki kara, hava ve demir yolu güzergahları daha da geliştirilmelidir. Zira bu yollar ne kadar birbirine bağlanır ve güçlendirilirse, iki halk arasındaki ilişkilerin artması ve pekişmesi için de o kadar fazla zemin oluşacaktır."

Pezeşkiyan, ortak işbirliği ve irade ile iki ülkenin hedeflerini gerçekleştirmek ve her iki milletin karşılıklı çıkarlarını güvence altına almak için adım atmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Görüşmede Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev de ülkesinin İran ile ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak, iki ülke arasındaki anlaşma ve mutabakatların takip edilmesinin ve uygulanmasının önemine değindi.