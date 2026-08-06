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6 Ağu 2026 16:18

Kirman eyaletinde Mossad bağlantılı 21 ajan yakalandı

Kirman eyaletinde Mossad bağlantılı 21 ajan yakalandı

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Kirman eyaletinde Siyonist rejim casus servisi Mossad bağlantılı 21 ajanın yakalandığını bildirdi.

Kirman Eyaleti Genel İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı istihbarat ekiplerinin gerçekleştirdiği bir dizi operasyonel faaliyet sonucunda, Siyonist rejiminin casusluk ve terör servisiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 21 ajan yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahısların, askeri ve savunma alanlarındaki hassas ve gizli merkezlerden bilgi toplayarak bu bilgileri casus  servislerine aktardıkları ifade edildi.

Bakanlık tarafından yürütülen operasyonlarda ayrıca, eyalette faaliyet gösteren dört silahlı suçlu da tespit edilerek yakalandı. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

News ID 1937848

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