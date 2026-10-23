Galibaf’tan Avrupalı protestoculara çağrı: Gündemin değiştirilmesine izin vermeyin

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya platformlarından birinde yayımladığı mesajda, dünya genelindeki halk protestolarına karşı yöneticilerin izlediği stratejinin, yolsuzluk yapan ve savaşları körükleyen iktidarlara yönelik tepkileri halkın kendi içinde çatışmasına dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Galibaf, bu stratejinin ardından protestocuların suçlanıp kınandığını belirterek, “Yöneticilerin bugün dünya halklarının protestolarına karşı geliştirdiği senaryo şu: Yolsuzluk yapan ve savaş kışkırtıcılığıyla öne çıkan yöneticilere karşı halkın yönünü ve protestoların hedefini değiştirerek halkı halka karşı (yatay biçimde) konumlandırmak, ardından da sizi suçlamak ve kınamak” ifadelerini kullandı.

Epstein dosyasına ilişkin ifşaatlar, Gazze’deki suçlar, İran savaşı ve sistematik yolsuzluğa yönelik tepkilere değinen Galibaf, halkın bu konulardaki tepkilerinin temelinde, dünya yönetiminin en üst kademelerinde bulunan aynı siyasi anlayışın uygulamalarının yattığını savundu.

Galibaf, göçmenlerle yerli halkı karşı karşıya getiren yapay çatışmaların asıl meseleden uzaklaştırmaya yönelik girişimler olduğunu belirterek, “Konuyu değiştirerek hesap vermekten ve hesap sorulmasından kaçmalarına izin vermeyin” çağrısında bulundu.