Galibaf, Ayetullah Hamaney ile görüştü

Galibaf, Ayetullah Hamaney ile bir araya geldi



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba el-Hüseyni Hamaney ile bir araya geldi.



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba el-Hüseyni Hamaney ile görüştü.



Görüşmede, ABD-İsrail düşmanının yürüttüğü askeri, ekonomik ve bilişsel savaşın son gelişmeleri ele alındı.

Görüşmede ayrıca ülkenin güç unsurlarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı; milletvekillerinin toplumsal dayanışmanın ve ulusal birliğin korunması ile güçlendirilmesindeki etkili rolüne dikkat çekildi. Bununla birlikte halkın bilinçli şekilde meydanlardaki mitinglere katılımının sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.



Görüşmede, hükümet ile meclisin halkın ekonomik ve geçim sorunlarının çözümü için işbirliğine önem vermesi ve ülkenin stratejik ortaklarıyla ilgili hususların sürdürülmesi konuları da ele alındı.

Meclis Başkanı ayrıca, üçüncü dayatılan savaşın (40 günlük savaş) başlangıcından bu yana milletvekillerinin yürüttüğü faaliyetler ile meclisin ülke sorunlarının çözümüne yönelik devam eden ve gelecekteki programları hakkında Devrim Lideri'ne bilgi verdi.