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25 Eki 2026 18:32

Tahran Üniversitesi: Başörtülü Azerbaycanlı kız öğrencileri kabul etmeye hazırız

Tahran Üniversitesi: Başörtülü Azerbaycanlı kız öğrencileri kabul etmeye hazırız

Tahran Üniversitesi Rektörü Muhammed Hüseyin Ümid, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nde başörtüleri sebebiyle eğitim haklarından mahrum bırakılan kız öğrencileri kabul etmeye hazırız” dedi.

Tahran Üniversitesi Rektörü Muhammed Hüseyin Ümid, Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki okullarda uygulanan başörtüsü kısıtlamalarına değinerek, “Bu ülkede başörtüleri sebebiyle eğitim haklarından mahrum bırakılan kız öğrencileri kabul etmeye hazırız” dedi.

Daha önce İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simaei Sarraf, Azerbaycan'da başörtüsüne yönelik getirilen kısıtlamalara tepki göstererek, İran üniversitelerinin eğitim hayatlarında baskıyla karşı karşıya kalan Azerbaycanlı kız öğrencilere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirmişti.
 

News ID 1939362

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