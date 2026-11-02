Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, partinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD’nin İran’ı hedef alan askeri tehditleri, küresel güç dengelerindeki ekonomik kaymaları ve Batı Asya’da tırmanan gerilimi değerlendirdi. Konuşmasında Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki güvenlik risklerine dikkat çeken Perinçek, Türkiye-Rusya-Çin-İran bölgesel iş birliğinin stratejik önemine vurgu yaptı. Hükümete ve Dışişleri Bakanlığı’na yönelik eleştirilerini sıralayan Perinçek; Türkiye’nin tarafsız kalmayarak aktif diplomasi yürütmesi, Doğu Akdeniz’deki askeri kuşatmalara karşı İran ile dayanışma içinde hareket etmesi ve "Dört Medeniyet İttifakı" gibi stratejik adımları derhal hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. Perinçek, ABD'nin İran’a saldırılarını durdurmanın ve bu tehlikeyi engellemenin Türkiye için kaçınılmaz bir millî görev olduğunun altını çizdi.

‘İran’a Saldırı Hazırlığını Seyretmek, Türkiye’ye Saldırı Hazırlığını Seyretmektir’

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şu anda bütün dünya, ABD’nin İran’a saldırı hazırlığını konuşuyor. ABD Başkanı Trump, bir süredir İran’a karşı “bombaların anasını” kullanarak olağanüstü yıkıcı bir saldırıda bulunacağını ve “savaşı 10 dakikada bitireceğini” söylüyor. ABD basını bu saldırının 4 Kasım Çarşamba günü yapılacağını yazmaktadır. Birçok ülkede yorumcular, ABD’nin nükleer silah atabileceği olasılığını da gündeme getiriyorlar. Bu arada İran, “ABD tehdidine yanıtta sınır tanımayacağını” açıkladı.

Türkiye televizyonlarında saatlerce nükleer savaş muhabbetleri yapılmaktadır. ABD emperyalizminin psikolojik harekât memurlarına inanacak olursanız, “İran “dünyayı ateşe verecek.”

Kritik Üç Yıl

Bugün insanlık için önemli soru şudur: Bölgesel ya da Büyük Savaşı hangi devlet fitilleyebilir? Bu soruya dünyanın yedi ikliminde aynı cevap veriliyor: ABD emperyalizmi!

1945 sonrası dünyasında kurulmuş olan ABD hegemonyasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü’nün yeni açıkladığı yansıtmaya göre, 2030 yılında ABD’nin dünya üretimindeki payı yüzde 11’e düşüyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin payı ise yüzde 44’e yükseliyor. Şunun şurasında üç yıl sonra Çin ekonomisi ABD’nin dört katı üretecek. Dolayısıyla kritik üç yıla girmiş bulunuyoruz. ABD, bir girdabın içine düşmektedir. Ya eceline teslim olacak ya da kaderine büyük bir savaşla isyan edecektir.

ABD’nin Kader Coğrafyası

ABD, rakip olarak gördüğü Çin Halk Cumhuriyeti ile Tayvan Boğazı’nda karşı karşıyadır. Ancak Çin’e diş geçirecek ekonomik ve askerî yeteneği yok. Washington’un stratejisi, Çin’i özellikle enerji kaynaklarından kuşatarak yıpratmak olarak açıklanıyor. Bu nedenle Doğu Akdeniz’den Babül Mendeb ve Hürmüz Boğazlarına uzanan Batı Asya, küresel hesaplaşmanın coğrafyası oldu.

ABD, Kader coğrafyası” olan Batı Asya’da, Suudi Krallığını bir de Mekke İttifakı üzerinden savaş arabasına bağladı. Ancak İran, ABD’ye boyun eğmedi, direndi ve direniyor.

İran’ı ayaklanmalar tertipleyerek ve konvansiyonel silahlarla dize getiremeyen ABD, şimdi “bombaların anası” adını verdiği yeni bir aşamaya geçeceğini ilan etmektedir.

İran’a Saldırı Türkiye’ye de Saldırıdır

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları, Filistin’e saldırıdır; Gazze’ye saldırıdır; Lübnan’a saldırıdır; Yemen’e saldırıdır; bütün Batı Asya ülkelerine saldırıdır; Rusya’ya saldırıdır; Çin Halk Cumhuriyetine saldırıdır.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları, insanlığa saldırıdır.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları, Türkiye’ye de saldırıdır.

Büyük Savaşı Önleyecek Biricik Çözüm

Savaşın yayılmasını, Büyük Savaşı, savaşın Dünya Savaşına evrilmesini önleyecek biricik çözüm, ABD saldırganlığını İran cephesinde, Hürmüz Boğazı’nda ve Babül Mendeb Boğazı’nda durdurmaktır; daha doğrusu ABD’yi İran saldırısından caydırmaktır.

ABD saldırganlığını seyredenler, tarafsızlık görüntüsüne sığınanlar, dahası okları İran’a yöneltenler, Büyük Savaşı davet edenler cephesinde yer alıyorlar.

ABD’yi Caydırmak Türkiye’nin Yakıcı Sorunu

Türkiyemize tehdidin merkezinde bugün, ABD-İsrail ekseni bulunuyor. ABD-İsrail ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’de Noble Dina ve Nemesis askerî tatbikatlarında namlularını Türkiye’ye çevirmişlerdir. Bu devletlerin Kıbrıs’a, Ege Adalarına, Yunanistan kıyılarına, Meriç Nehrinin karşı tarafına askerî yığınaklarını yoğunlaştırmaları, günlük gazete haberidir. Onlarla birlikte hareket eden Zelenskiy Ukraynası, Karadeniz’de gemilerimizi vuruyor.

Bu koşullarda ABD’nin İran’a saldırı hazırlığını seyretmek, Türkiye’ye saldırıyı seyretmektir.

ABD’nin durdurulması, İran kadar, Filistin kadar, Gazze kadar, Lübnan kadar, Yemen kadar, Suriye kadar, Körfez ülkeleri kadar Türkiye’nin de yakıcı sorunudur.

İran’a Atılan Bombalar Türkiye’ye Atılmış Olacak

İran’a ABD ve İsrail’in attığı bombalar, Türkiye’ye de atılmış olacaktır. Bu bombalar, Türkiye’ye yarın Akdeniz, Kıbrıs ve Ege’den atılabilecek bombaların öncüsüdür, Türkiye, İran’a saldırıyı caydırarak, kendisine yönelecek saldırıyı caydırmış olacaktır.

Türkiye ABD’nin İran’a Saldırısını Caydıracak Konumdadır

Türkiye, ABD’nin İran’a saldırısını caydırmada en etkili ülkelerden biridir. Türkiye’nin İran’a saldırıyı önleme amacıyla etkin bir konumda olması, Trump’ı durduracak ağırlıktadır.

Dışişlerimiz Vatan Ödevine İyi Çalışmalı

Dışişlerimizin İran’a teslim olması yönünde “akıl veren” uygulama ve açıklamalardan derhal vazgeçmesi, Türkiye için en ciddî akıl olur.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, ABD’nin son İran saldırısının başında 3 Mart 2026 günü şöyle talihsiz bir açıklama yapmıştı:

“Yani bir defa bu noktalarda sen ev ödevini yapıp yeteneklerini geliştirmediysen, hani İsrail’le Amerika’yla ağız dalaşına bile orada şey yapmaman lazım. Şimdi bu önemli bir şey, husus. Buralarda kusursuz bir durumda olması lazım bir gücün eğer gerçekten böyle bir mücadeleye kendisini hazırlıyorsa.”

İran, kahramanca direndi ve ABD saldırganlığını dize getirdi. Böylece üzülerek belirtiyoruz: “Ev ödevini” İran’ın değil, Dışişlerimizin yapmadığı, güçleri doğru tartmadığı, ABD ve İsrail zehirlenmesi nedeniyle beyninin verimli çalışmadığı ortaya çıktı.

Şimdi Türkiyemizin güvenliği için, ABD’nin İran’a saldırısının sonuçlarını doğu değerlendirmenin zamanıdır.

AK Parti iktidarı, ne yazık ki şu anda bedellerini çok ağır ödeyeceğimiz bir uygulama içindedir. Bu tarihî gafletten kurtulmak, şu anda Türkiye’nin en önemli meselesidir.

Türkiye İçin Stratejik ve Yakıcı Güncel Kararlar

Türkiye, ABD emperyalizminin İran’a saldırısını caydıracak stratejik ve yakıcı kararları almak durumundadır.

Stratejik karar, Türkiye Rusya Çin İran İttifakı için harekete geçmektir. Dört Medeniyet İttifakı diye de adlandırabileceğimiz bu ittifak, ABD ve İsrail saldırganlığını durduracak en etkili gücü bir araya getirir.

Güncel siyasal karar ise, Türkiye’nin ABD saldırı hazırlıklarına derhal durdurması yönünde aktif siyasete yönelmesi ve İran ile dayanışma cephesinde yer almasıdır.