Rusya el-Yevm’in haberine göre Gazze Sivil Savunma Kurumu, yağış mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgede insani koşulların daha da ağırlaştığı uyarısında bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yıkılan binaların yağışların başlamasıyla ciddi tehlike oluşturduğu ve her an tamamen çökme riski taşıdığı belirtildi.

Gazze genelinde Filistinli yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların da yağmur suları altında kaldığı ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Çadırların büyük bölümünün yıpranmış ve yırtılmış olduğu, yağmur ve soğuktan koruma sağlayamadığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 70 bin çadırın tamamen su altında kaldığı ve milyonlarca dolarlık maddi zararın meydana geldiği kaydedildi.

Gazze Sivil Savunma Kurumu, insani krizin daha da derinleşebileceği uyarısında bulunarak acilen 300 bin çadıra ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Şiddetli yağışlar nedeniyle yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezlerin tamamının zarar gördüğü de vurgulandı.