İran’ın Kampala’ya yeni atanan Büyükelçisi Rıza Nuriyan ile İran Tarım Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Uzmanlık Kuruluşları Genel Müdürü Hasan Mumeni arasında gerçekleştirilen görüşmede, İran ve Uganda arasındaki tarımsal iş birliğini geliştirme olanakları değerlendirildi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki Ortak İş Birliği Komisyonu toplantısının düzenlenmesi için gerekli planlama ve koordinasyonun yapılması konusunda mutabık kaldı. Bu girişimle mevcut potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesi, tarım alanında teknik, uzmanlık ve ticari iş birliğinin ortak mekanizmalar aracılığıyla genişletilmesi hedefleniyor.

İki ülke arasında daha önce varılan mutabakatların ve alınan ilk kararların uygulanma sürecinin takip edilmesi, bunların hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılması da görüşmenin gündeminde yer aldı. Taraflar, anlaşmaların somut uygulama programlarına dönüştürülmesinin tarımsal ilişkilerin geliştirilmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Görüşmenin sonunda, ortak projelerin uygulanması ve tarımsal ilişkilerin daha hızlı ve etkin biçimde geliştirilmesi amacıyla İran Tarım Cihadı Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Dairesi ile İran’ın Kampala Büyükelçiliği arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği belirtildi.