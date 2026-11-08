İran’ın Havana Büyükelçisi Zebihullah Naderi, Küba Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı Luis Caricarte Corona ve ülkedeki özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik imkânları görüştü.

İran Büyükelçiliği'nde düzenlenen toplantıda, Küba’da son dönemde gerçekleştirilen ekonomik reformların ardından özel şirketlerin ekonomideki yeri ve iş birliği olanakları ele alındı.

Toplantıya Küba Ticaret Odasının uluslararası ilişkiler direktörü ve İran masası uzmanının yanı sıra gıda sanayisi, tarım, inşaat, pazarlama, sağlık ekipmanları, tarım makineleri ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren iş insanları katıldı.

Büyükelçi Naderi, görüşmede İran’ın farklı sektörlerdeki üretim ve ihracat kapasitesine değinerek, ticari faaliyetlerin desteklenmesinde ticaret odalarının rolüne dikkat çekti.

İran ile Küba arasındaki ticaret hacmi ile İran’ın ihraç ve ithal ettiği ürünler hakkında da bilgi veren Naderi, Küba’nın ticaret ve ekonomi mevzuatında yaptığı kapsamlı değişikliklerin Tahran ile Havana arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

Toplantıya çevrim içi katılan İran Ticaret Odası Amerika ve Uluslararası Kuruluşlar Dairesi kıdemli uzmanı Bordbar ise İran Ticaret Odasının yönetim yapısı, uzmanlık komisyonları ve eyaletlerdeki ticaret odaları hakkında bilgi verdi.

Bordbar, iki ülkenin ticaret odaları arasında imzalanan mutabakatların son durumunu aktararak, İran tarafının Kübalı özel şirketlerle her alanda iş birliğine hazır olduğunu bildirdi. İran’ın ihraç ürünlerinin kalite ve fiyat bakımından uygun seçenekler arasında yer aldığını da ifade etti.

Görüşmeler, Küba hükümetinin ABD’nin ekonomik yaptırımlarının yoğunlaşmasına karşılık ekonomi alanında 176 yeni yasayı kabul ettiği bir dönemde gerçekleştirildi.

Söz konusu düzenlemeler; yabancı şirketlerin faaliyetleri, yabancı mülkiyet ve yatırımlar, finansal işlemler, yerli ve yabancı iş gücünün istihdamı, ortak şirketlerin kurulması, yabancı şirketlerin Küba’da tescili, ihracat ve ithalat, ürünlerin tüketicilere doğrudan satışı ve yabancı şirketlerin yönettiği mağazaların açılması gibi alanları kapsıyor.

Reformların, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Küba ekonomisinde faaliyet göstermesini kolaylaştırmayı; tamamen özel Küba şirketleri ile yabancı ve ortak girişimlere ekonomik iş birliğini geliştirmeleri için daha geniş yetkiler tanımayı amaçladığı belirtiliyor.