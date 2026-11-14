ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelindeki tüm havalimanları için “yer bekletmesi” (ground stop) kararı aldı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, kararın tüm hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle alındığını belirtti.

Duffy, FAA teknisyenlerinin sorunu incelediğini ve gelişmelerle ilgili güncel bilgi verileceğini duyurdu.

FAA’nın yaptığı açıklamada, uygulamanın “olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçesiyle” başlatıldığı kaydedildi.

Geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandı

FAA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, tedbir amacıyla tüm uçuşların durdurulduğu belirtilerek, tüm uçuşların durumunun tespit edildiği ve uluslararası uçuşların her birinin ayrı ayrı değerlendirileceği bildirildi.

Teknik arıza mı, güvenlik tehdidi mi, siber saldırı mı?

Ülkenin bazı bölgelerinde frekans kesintileri yaşandı. Kesintinin nedeni ve uygulamanın ne kadar süreceği konusunda ise henüz bilgi verilmedi.

İç Güvenlik Bakanı Markwyane Mullin, bunun bir kamu güvenliği sorunu değil, “bir telekomünikasyon kesintisi” olduğunu söylüyor:

“Tüm Amerikan halkına, bunun Amerikan halkı için bir güvenlik tehdidi ya da bir başka 11 Eylül olayı olmadığını temin etmek istiyoruz. Sanırım pek çok kişi bunu o olayla karşılaştırmaya çalışıyor, ancak durum böyle değil.”

FBI, "Siber saldırı veya suç eylemi kaynaklı olmadığına inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) aldığı ülke genelinde uçuşları durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel saatle 15.36 itibarıyla radar ve haberleşme sistemlerinde dengesizlikler yaşandığına işaret eden Duffy, bu durum karşısında derhal uçuşları durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Duffy, haberleşme veya radar sistemlerinin tamamının devre dışı kalmadığını, ancak yaşanan dengesizlikler dolayısıyla tedbir aldıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde bir kısmı yenilenen cihazlarda herhangi bir kesinti yaşanmadığının altını çizen Duffy, sorunun eski donanımlardan kaynaklandığını ifade etti.

Duffy, tamamen yeni ve ileri teknolojilerle donatılmış bir sistemle bu tür kesintilerin bir daha yaşanmayacağını savundu.

Güncel durumda merkezlerin ve terminal yaklaşma kontrol ünitelerinin (TRACON) faal durumda olduğunu belirten Duffy, "Bu akşam saat 20.15'te (TSİ 14 Kasım 04.15) hava sahasını yeniden açtık." dedi.

Duffy, ancak bu durumun her uçuşun hemen gerçekleşeceği anlamına gelmediğini, sürecin yavaş işleyeceğini ancak mümkün olduğunca çok sayıda uçuşu gerçekleştirmeye çalışacaklarını bildirdi.

Yeni sistemler için bütçe talebi

Hayati önem taşıyan hava trafik kontrol sistemlerinin en son teknolojiyle yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Duffy, sistemin "yamalarla veya geçici çözümlerle" idare edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Duffy, Trump'ın 12,5 milyar dolarlık kapsamlı bir yasa tasarısı ile yeniden inşa sürecini başlattığına işaret ederek, FAA özelinde daha önce görülmemiş bir hızla ilerlediklerini ancak bunun kısmi bir finansman olduğunu belirtti.

Bu gibi sorunlarla sürekli karşılaştıklarına değinen Duffy, "Başkan Trump 30 milyar dolar talep etti, ancak ben 50 milyar dolar gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Siber saldırıdan kaynaklandığına dair bulgu yok

İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin de kamuoyunda olay ile Microsoft arasında bağlantı kurulduğunu ancak böyle bir bağlantının bulunmadığını söyledi.

Şu ana kadar herhangi bir siber saldırı bulgusuna rastlanmadığını belirten Mullin, ekiplerin konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Mullin, hükümetin tüm kurumlarıyla benzeri görülmemiş bir hızla hareket ettiğini, havalimanları, yerel yönetimler ve eyaletlerle işbirliği içinde çalışarak yardıma ihtiyaç duyabilecek yolcuların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

"Şu anda işler doğru yönde ilerliyor gibi görünüyor." ifadelerini kullanan Mullin, halkın güvenliğinin süreç boyunca hiçbir zaman tehlikeye girmediğini vurguladı.

Mullin, "Hiçbir zaman can güvenliği riski oluşmadı, hiçbir uçuş tehlikeye girmedi. FAA durumu yönetebildi. Bu adımı tamamen ihtiyat amacıyla attık." dedi.

Uçuşların durdurulmasına yol açan kesintinin bir siber saldırıdan veya yapay zekadan kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Mullin, şu aşamada kesin bir sonuca varmadıklarını ancak mevcut bulguların böyle bir ihtimale işaret etmediğini belirtti.

Mullin, henüz siber saldırıya ilişkin herhangi bir belirtiye rastlamadıklarını, olayın mekanik bir sorundan kaynaklanmış gibi göründüğünü ancak incelemenin sürdüğünü ve bu ihtimali tamamen dışlamadıklarını ifade etti.

İç Güvenlik Bakanı Mullin, "Bunun bir siber saldırı ya da süper zeka saldırısı olduğuna dair hiçbir kanıt görmedik." diye konuştu.

FAA’nın ülkedeki tüm uçuşları iptal etmesi 3. kez yaşanıyor

11 Eylül 2001: Terör saldırılarının ardından ABD hava sahası tarihte ilk kez kapatıldı. Tüm sivil hava trafiği durduruldu ve havada bulunan uçaklara en yakın uygun havalimanına inme emri verildi.

11 Ocak 2023: Mürettebata tehlikeler ve pist kapatmaları hakkında bilgi veren pilot bildirim sistemi, gece boyunca arızalandı. 10 binden fazla uçuş rötar yaptı.

13 Kasım 2026: Bir iletişim arızası, birçok Hava Yolu Trafik Kontrol Merkezi’ni etkiledi; FAA, radar sistemlerinde de aksaklıklar yaşandığını bildirdi.

Kaynak: TRT Haber