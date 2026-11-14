Rus haber ajansı RIA Novosti’nin aktardığına göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihachev, şirketin İran’da büyük ve küçük ölçekli yeni nükleer santraller inşa etmeye yönelik faaliyetlerinin ülkenin askeri, siyasi ve ekonomik koşullarına bağlı olduğunu açıkladı.

Lihachev, Rosatom personelinin Buşehr Nükleer Santrali’ndeki çalışmalarına da değinerek, şu anda şirketin 180 çalışanının santral sahasında görev yaptığını, bu sayının yakın gelecekte 300’e çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Rosatom Başkanı ayrıca, Kuzey Deniz Rotası’nın geliştirilmesi ve desteklenmesi için 40’a kadar buzkıran gemi ve buzda hareket edebilen özel donanımlı gemiye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu gemilerin ilk grubunun inşası için verilecek siparişlerin Rus tersanelerine yönlendirileceğini kaydetti.

Lihachev, Türkiye’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne ilişkin açıklamasında ise ilk ünitenin yakıt yükleme işleminin aralık ayında gerçekleştirilmesinin beklendiğini, santralin üreteceği ilk elektriğin ise ocak veya şubat ayında Türkiye’nin elektrik şebekesine verilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.