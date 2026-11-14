El Cezire'nin haberine göre, ABD genelinde uçuş trafiğinin yönetimi için yapay zekâ tabanlı yeni bir sistemin devreye alınmasından yalnızca üç gün sonra, ülkede hava trafik iletişim sistemlerinde büyük çaplı bir aksaklık yaşandı ve uçuşlar durduruldu.

İki gelişmenin kısa aralıklarla yaşanması, Trump yönetimi tarafından geçtiğimiz eylül ayında başlatılan yeni sistemdeki olası bir sorunun ABD havalimanlarında yaşanan mevcut aksaklıklarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soru işaretlerine yol açtı. Öte yandan Kongre üyeleri ve havacılık sektöründeki işçi sendikaları, daha önce sistemin kapsamlı biçimde test edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi, 10 Kasım'da hava sahasını gözetleyen ve denetleyen 22 merkezin yönetiminde kullanılacak yeni akıllı sistemin faaliyete geçtiğini duyurmuştu. Sistem; uçuş rotaları, hava koşulları ve uçuş tarifeleri dâhil olmak üzere 200 farklı kaynaktan gelen verileri analiz ediyor.