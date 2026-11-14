TASS’ın haberine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, aralık ayında Rusya’ya üç ayrı ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Paşinyan, 3, 11 ve 22 Aralık tarihlerinde Rusya’ya giderek bu ülkenin yetkilileriyle görüşmeler yapacak.

Paşinyan, Dublin’deki Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, Erivan ile Moskova arasındaki ilişkilerde dostane atmosferin korunmasını umduğunu belirtti.

Paşinyan, “Rusya ile ilişkilerimizde dostane ortamı koruyabileceğimizi umuyorum.” dedi.

Son aylarda Ermenistan Başbakanı’nın Rusya’yı ziyaret edebileceğine ilişkin çok sayıda haber yayımlanmış, ancak taraflardan hiçbiri ziyaret tarihlerini doğrulamamıştı.

Paşinyan daha önce Ermenistan-Rusya ilişkilerinin dönüşüm sürecinde olduğunu ve kaçınılmaz olarak değişeceğini söylemişti. Paşinyan ayrıca 3 Eylül’de yaptığı açıklamada, 2 Eylül’de Bişkek’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke ilişkilerinin mevcut durumunun ele alınması konusunda mutabakata vardıklarını belirtmişti.