İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Özbekistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ülkenin ulaşım kapasitesinin artırılması ve malların giriş-çıkışında yaşanan sorunların giderilmesinin görüşmelerin ana gündem maddeleri arasında yer aldığını belirten Sadık, iki ülkenin şoförlerinin karşılaştığı sorunlar ile kamyonların geçişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik çözüm önerilerinin de ele alındığını söyledi.

Sadık, demir yolu ve kara yolu taşımacılığında yük hareketliliğinin kolaylaştırılmasının da üzerinde uzlaşılan konular arasında bulunduğunu belirterek, bu adımların iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bölgesel koridorların geliştirilmesi için ortak komite kurulacak

Bölgesel ulaşım koridorlarının yeniden işler hâle getirilmesi ve geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Sadık, Özbekistan Ulaştırma Bakanı ile yaptığı görüşmede bu konunun incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla ortak bir komite kurulması kararlaştırıldığını bildirdi.

Sadık, söz konusu komitenin İran, Özbekistan ve bölgedeki diğer ülkeler arasındaki koridor bağlantılarının yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi için çalışacağını kaydetti.

İki ülkenin ortak öncelikleri arasında transit taşımacılık kapasitesinin artırılmasının da bulunduğunu belirten Sadık, ziyaret sırasında demir yolu ve kara yolu iş birliğinin yanı sıra uçuş sayılarının artırılması ve hava ulaşımı bağlantılarının geliştirilmesinin de görüşüldüğünü söyledi.

Sadık, varılan anlaşmaların iki ülke arasındaki iş birliğinin genişlemesine ve halkların ortak çıkarlarına hizmet etmesini umduğunu dile getirdi.