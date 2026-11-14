Yougov anket sonuçları, İngiltere halkının yüzde 65'inin ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarını yeniden başlatmasına karşı olduğunu ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 78'i ABD'nin İran'a yönelik bir savaşının İngiliz ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına inanıyor. Ayrıca, yüzde 69'luk bir kesim, böyle bir savaşın İngiliz halkının mali durumlarına zarar vereceğini belirtti.

Anketin bir diğer bölümünde, İngiliz hükümetinin ABD'nin İran'daki füze mevzilerine saldırı düzenlemek amacıyla İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermesi konusu ele alındı. Sonuçlar, halkın yüzde 54'ünün bu karara karşı olduğunu, yalnızca yüzde 29'unun ise bu adımı desteklediğini gösteriyor.

Yeni anket verileri, İran'a karşı savaşın yeniden başlatılmasına yönelik muhalefetin iktidardaki İşçi Partisi seçmenleri arasında daha geniş çaplı olduğunu da ortaya koyuyor. Buna göre, 2024 genel seçimlerinde İşçi Partisi'ne oy verenlerin yüzde 79'u ABD'nin askeri saldırılarını yeniden başlatmasına karşı çıkarken; bu oran Muhafazakar Parti seçmenleri arasında yüzde 56 olarak kaydedildi.