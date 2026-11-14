Suudi Arabistan ordusunun Yemen’in kuzeyindeki Saade vilayetine yönelik hava saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan savaş uçakları bugün, Saade vilayetine bağlı Meciz ilçesindeki bir haberleşme ağını iki ayrı hava saldırısıyla hedef aldı.

Yerel bir kaynak, Meciz ilçesindeki Sare bölgesinin de hedef alındığını açıkladı.

Al Masirah muhabiri ise Saade’deki sınır ilçesi Razih’teki yerleşim yerlerine yakın mevzilerin Suudi Arabistan topçu ateşine maruz kaldığını bildirdi.

Muhabir ayrıca, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Saade şehrinin güney bölgelerine yönelik iki hava saldırısı daha gerçekleştirdiğini duyurdu.