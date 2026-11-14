İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı'nın danışmanı Tuğgeneral Ali Bilali, RIA Novosti'ye verdiği röportajda, İran'ın ele geçirdiği Amerikan silah ve askerî teçhizatını savunma kapasitesini artırmak ve yerli silah sistemleri geliştirmek amacıyla kullandığını açıkladı.

Bilali, bu çalışmaların yalnızca Amerikan silahlarını kopyalamaktan ibaret olmadığını, İranlı uzmanların söz konusu sistemlerin yapısını ve teknolojilerini inceleyerek ülkenin ihtiyaçlarına uygun yeni fikir ve tasarımlar geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bu sürecin tersine mühendislik ve ele geçirilen ekipmanların yeniden tasarlanmasını kapsadığını kaydeden Bilali, çalışmalar sonucunda Amerikan örneklerinden farklı özellik ve kabiliyetlere sahip silahların üretilebileceğini ifade etti.

İran daha önce bazı Amerikan askerî ekipmanlarını, özellikle insansız hava araçlarını ele geçirdiğini açıklamış ve elde edilen teknolojileri yerli savunma sanayisinin geliştirilmesinde kullandığını bildirmişti.