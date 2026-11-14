Reuters’ın aktardığına göre New York Post gazetesi cuma günü yayımladığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın 19 Kasım Perşembe günü Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC yıllık zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Habere göre görüşmelerin ana gündem maddesinin, nükleer silahların kontrolüne ilişkin bir anlaşmanın hazırlanması olması bekleniyor.

Haberde ayrıca Kuzey Kore meselesi ve İran’daki savaşın da üçlü görüşmenin gündeminde yer alabileceği belirtildi.