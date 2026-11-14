El-Mesire televizyonunun aktardığına göre Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki iki noktayı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasına göre ilk operasyonda, Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir İHA ile hedef alındı. Açıklamada, İHA’nın hedefini başarıyla vurduğu belirtildi.

İkinci operasyonda ise Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki 3 numaralı pompa istasyonunun, Riyad’ın doğusunda iki İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, ikinci operasyonun da hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.