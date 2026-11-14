Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın daveti üzerine 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İrlanda'nın başkenti Dublin'deki temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Dublin'deki temasları kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışın daha da güçlendirilmesine yönelik pratik adımlar, bu kapsamda ulaşım ve transit bağlantılarının geliştirilmesi, ekonomik-ticari ilişkiler, sınırların delimitasyonu ve güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesine ilişkin görüşmeler yapıldı.

Liderler bu bağlamda, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın (TRIPP) geliştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeleri, demir yolu ve kara yolu bileşenlerinin planlanması ve projelendirilmesi dahil olmak üzere, TRIPP güzergahı boyunca transit bağlantılarının perspektiflerini ele aldı. Yüklerin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a ve Ermenistan'dan transit geçişinin olumlu bir gelişme olduğu kaydedildi. Aynı zamanda, geçen yılın kasım ayından itibaren Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a toplam 105 bin ton yük taşındığı da hatırlatıldı.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi imkanları, gelecekte elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması konusu dahil olmak üzere görüş alışverişinde bulunuldu. Liderler çevre ve sınır aşan su kaynakları konusunda işbirliğinin önemini vurgulayarak, sınır aşan nehirlerin yönetimi konusunda çalışma gruplarının oluşturulmasını memnuniyetle karşıladı. Liderler, barış sürecindeki olumlu ivmenin korunmasının, bölgede barışın, istikrarın ve refahın güçlendirilmesine yönelik diyaloğun sürdürülmesinin önemini bir kez daha teyit etti.