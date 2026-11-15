İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı’nın İran halkına yönelik, “Sonunda yemek yemek zorunda kalacaklar!” şeklindeki açıklamasını değerlendirerek, Washington’ın İranlıları abluka yoluyla aç bırakmakla açıkça ve küstahça tehdit ettiğini söyledi.

Bekayi, bunun Washington’ın başlattığı savaş kapsamında işlediği son suç olduğunu belirterek, söz konusu savaşın ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve ekonomik terör politikaları sırasında daha önce işlediği suçlara yenilerini eklediğini ifade etti.

ABD’nin onlarca yıldır baskı, tehdit, yaptırım, terör ve saldırganlık politikalarında başarısız olmasına rağmen aynı hataları tekrarladığını vurgulayan Bekayi, Washington’ın yalnızca bu politikaları yeni isimlerle yeniden tanımladığını kaydetti.

Bekayi, söz konusu paylaşımın tarihçi Barbara Tuchman’ın Aptallık Yürüyüşü (March of Folly) olarak tanımladığı durumun tam bir örneği olduğunu belirtti.

Bu kavramın, bir yönetimin attığı adımların yıkıcı sonuçlarına rağmen başarısızlıklarını kabul etmeyi ve hatalarından ders çıkarmayı reddetmesini ifade ettiğini kaydeden Bekayi, her yeni başarısızlığın ardından aynı yanlışlarda daha da ısrar edilmesine dikkat çekti.