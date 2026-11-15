İran ve Türkiye, ortak bir tarihi dizi projesiyle televizyon ekranlarında buluşuyor. İki ülkenin oyuncu ve yapım ekiplerini bir araya getiren “Davet Musab”, 16 bölümlük bir yapım olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İranlı bir dijital platform, TRT'nin dijital platformu Tabii ve Tekden Film ortaklığıyla hazırlanan dizinin başrollerinde Türk oyuncular Furkan Palalı ve Ekin Aksoy yer alıyor. Furkan Palalı, Musab bin Umeyr'i, Ekin Aksoy ise Hamne karakterini canlandırıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Erunat, İlker Kaleli, Emre Kıvılcım, Veysel Danaoğlu ve Batın Ocan'ın yanı sıra Mürşid Ağabey, Teoman Kumbaracıbaşı, Cem Uçan, Ali Buhara Mete, Kadim Yaşar, Emre Başer, Mehmet Refik Ayter, Halil Demir ve Bulut Akale de bulunuyor.

Cem Uçan dizide Hamza, Kadim Yaşar ise Ebu Leheb karakterine hayat veriyor.

Yapımcılığını Kemal Tekden'in üstlendiği dizinin çekimleri, Mecid Mecidi'nin “Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi” filmi için kurulan Nur Film Şehri'nde gerçekleştiriliyor. Çekimlerin yüzde 90'ı İran'da, kalan yüzde 10'u ise Türkiye'de yapılacak.

İranlı ve Türk oyuncuların yanı sıra iki ülkeden teknik ekiplerin de görev aldığı “Davet Musab”, İran-Türkiye ortak yapımcılığının yeni örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dizinin diğer oyuncuları ve karakterlerine ilişkin bilgilerin ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.