İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Paris yönetimine seslenerek, İsrail’in sahte bayrak tuzağına karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Tuğgeneral Muhibbi, ABD ve İsrail’in aksine sivillerin İran Devrim Muhafızları’nın hedef listesinde yer almadığını ifade etti.

İranlı komutan, soğutma sistemlerine saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaları da eleştirerek, bu söylemin İsrail’in İran karşıtlığını körüklemek ve Avrupa’da destek toplamak amacıyla kullandığı, artık eskimiş bir senaryo olduğunu savundu.