İran'ın Fars Haber Ajansı'nın savunma muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırılarına karşılık olarak Bahreyn'deki Amerikan askerî üssüne yönelik operasyon düzenledi.
Devrim Muhafızları Ordusu, bugün saat 07.43'te yayımladığı açıklamada, ABD ordusunun açık saldırganlığına verilen kararlı karşılığın ikinci aşamasında, Bahreyn'deki Riffa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait radarın, Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gönderilen 6 insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.
Açıklamada, İHA'ların hedeflerini isabetli şekilde vurduğu ve patlama seslerinin Bahreyn'in farklı bölgelerinde duyulduğu belirtildi.
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